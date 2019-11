Prêtre du Prado : "s'adresser aux plus petits, aux plus pauvres"

Le Père Antoine Chevrier un petit bonhomme du 19ème siècle qui reste la figure, le modèle pour les prêtres de l'institut séculier du Prado.

Nommé il y a plusieurs semaines 1er assistant de l'institut séculier des prêtres du Prado, le Père Luc Lalire revient sur ce désir de partager l'évangile et de proposer un parcours mystique avec une dimension spirituelle et profonde mais non de forme intellectuelle pour les plus petits, les plus pauvres...