Françoise et Jean-Michel Reiss s'intéressent aux écrits du Pape François et s'appuient sur une compilation d'extraits des homélies prononcées par le pape lors de sa messe à Ste Marthe. On les trouve dans l'ouvrage ''la force de la prière'' (Editions Philippe Rey)

Cette semaine "Prier avec courage", les extraits sont du 10 octobre 2013 et du 12 janvier 2018.