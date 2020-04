Prier les uns pour les autres, penser les uns aux autres, à quoi ça sert?

En ce temps de confinement, les liens physiques habituels sont réduits. Et purtant, plus que jamais, se manifeste chez les personnes confinées, un besoin de relations, de liens. Les moyens modernes de communication sont d'une grande utilité pour ceux qui en disposent. D'autres utilisent simplement le téléphone et même le courrier postal. Et puis, la radio est plus que jamais un outil de lien. Malgré tous ces moyens, certains se sentent très seuls et des plateformes d'écoute ont été mises en place pour les soutenir.

Pourquoi est-il si important pour nous d’être en relation les uns avec les autres, de penser les uns aux autres, de prier les uns pour les autres quand on est croyant ? A quoi cela sert-il ? Pourquoi en avons-nous besoin ? Que provoque en nous le manque de relations ? Les auditeurs de RCF témoignent. Véronique Belloir et frère Jasper accueillent leurs paroles et répondent à leurs questions.