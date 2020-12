Prière - 12 décembre 2020 à 08:45

Les scribes scrutent la parole de Dieu. Eclairés grâce à leurs études, ils affirment que le prophète Elie doit venir avant le Messie. Les disciples de Jésus cherchent en savoir un peu plus sur lui. Si Elie doit d’abord venir, qui est-il alors lui, Jésus, qui se tient là au milieu d’eux ?

Jésus rassure ses disciples. Élie est déjà venu ; au lieu de le reconnaître, ses ennemis lui ont fait tout ce qu’ils ont voulu.

L’heure n’est plus à l’attente d’Elie ou d’un autre prophète de l’ancienne alliance. Celui que nous attendons s’appelle Jésus. C’est lui qui vient inaugurer la nouvelle alliance. Il vient accomplir ce qu’ont dit les prophètes.

Au rythme des révélations successives, Dieu a annoncé la venue de son Fils dont les traits ont été progressivement précisés par le prophète Elie et réitérés par Jean Baptiste. A propos de Jésus, Elie et Jean Baptiste ont tenu le même langage, ils ont annoncé et préparé la venue du Messie.

La deuxième semaine de l’avent s’achève et nous ne sommes plus qu’à quelques jours de Noël. Quel accueil réservons-nous à l’enfant de Bethléem ? Que devons-nous faire pour qu’il naisse en nous, dans nos cœurs, dans nos familles ? La venue de Jésus nous introduit dans un nouveau style de vie. Le Seigneur est là, tout proche, il apporte le salut. C’est sur lui que nous devons fixer les regards de notre cœur. Le moment est arrivé pour préparer, hâter cette venue, la désirer de tout notre cœur. C’est le moment de s’y pencher et de remettre le bon ordre afin de permettre à celui qui va naître et dont nous préparons la venue d’y établir vraiment sa demeure.