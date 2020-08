Prière - 26 août 2020 à 08:45

Jésus poursuit ici à l’adresse des scribes et des pharisiens les appels vigoureux à la conversion qui ont déjà résonné hier à nos oreilles. Cet appel repose sur un constat sévère qui se traduit par des images vigoureuses, en particulier celle des sépulcres, qui donne lieu à deux interprétations différentes : dans un premier temps, les adversaires de Jésus sont comparés eux-mêmes à des sépulcres blanchis : ils ont belle apparence, mais à l’intérieur d’eux-mêmes, ils sont morts, en état de mort spirituelle ! Leur relation à Dieu est morte, puisqu’elle s’accompagne de la pratique de l’hypocrisie et de l’injustice envers autrui. Alors, nous-mêmes, interrogeons-nous : dans quel état est notre cœur, est-il mort à la compassion, ou préoccupé par le malheur d’autrui, proche ou lointain ? Est-il habité par des formules toutes faites qui ne sont plus que des mots, ou brûle-t-il véritablement du désir de témoigner en actes de notre amour, afin que chacun découvre à travers nous l’amour de Dieu pour tous ? Passons-nous toute notre vie au crible de cette unique exigence ou sommes-nous seulement soucieux de notre respectabilité et de notre conformité aux règles religieuses ? La deuxième interprétation que donne Jésus de l’image des sépulcres est différente, car elle fait directement allusion à la Passion qu’il va bientôt vivre : comme dans le passé les prophètes qu’on honore maintenant ont été persécutés et mis à mort, lui-même, il le sait, va subir le supplice d’une mort infâmante. Et nous aujourd’hui, reconnaissons-nous le Christ lui-même dans tout homme injustement méprisé, discriminé, voire persécuté ? Luttons-nous avec les moyens qui sont les nôtres contre toute forme d’injustice, ou sommes-nous indifférents aux criantes iniquités de notre monde, telles que nous les rappellent les organisations comme le Secours catholique, l’ACAT ou le CCFD ? Savons-nous nous indigner ? Aujourd’hui encore, le Christ est crucifié ! Que faisons-nous pour lui porter secours ?