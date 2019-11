Prière - 3 décembre 2019 à 08:45

Jésus exultant de joie sous l’action de l’Esprit Saint. Heureux, rayonnant.

Une joie qui l’envahit. Joie qui vient de l’Esprit Saint qui l’habite.

Esprit qui l’amène à parler à son Père, à le remercier, à le louer lui, le créateur du ciel et de la terre.



La prière de Jésus part de la contemplation du travail que le Père est en train de faire au cœur des hommes. Ce Père qui se révèle particulièrement aux petits, aux tout petits

Jésus peut le constater : il voit que les petits entendent la Bonne Nouvelle et acceptent de suivre Jésus. Les sages et les savants, eux, ont une attitude de refus, ils résistent.



Ces petits grâce aux paroles, aux gestes de Jésus, ont découvert Dieu comme Père.

Dieu se révèle tout entier en Jésus.

Pas d’autre voie pour connaître Dieu que de contempler et de suivre le Fils.



Jésus, après avoir prié, parlé avec son Père se tourne vers ses disciples. Pour leur dire : « Heureux » Heureux sont-ils comme Jésus peut l’être. Heureux de voir ce qu’ils voient, d’entendre ce qu’ils entendent.



Seigneur je te rends grâce pour ce qui dans ma vie, autour de moi, est source de vie, source de joie.

Donne-moi de savoir te reconnaître, même dans les plus petites choses, les gestes, les personnes, les évènements les plus humbles de la vie.

Donne-moi de contempler ton travail, découvrir ce que tu fais au cœur des hommes, et m’en réjouir.



Aujourd’hui, nous fêtons Saint François Xavier, un des premiers jésuites. Il a parcouru des dizaines de milliers de kilomètres d’Inde, au Japon, jusqu’au seuil de la Chine, pour annoncer la Bonne Nouvelle, il a pu voir, entendre comment Dieu agissait dans le cœur de chacun.

Nous te prions donc aujourd’hui plus particulièrement pour tous les missionnaires, ces hommes et ces femmes qui ont quitté leur pays pour aller vivre de ton Evangile, auprès souvent des plus petits.