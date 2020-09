Prière - 30 septembre 2020 à 08:45

Jésus par sa personne et la puissance de ses mots, sans doute aussi par l’attractivité de ses miracles suscite autour de lui passion et désir. Sa seule présence donne à beaucoup le désir de changer de vie.

En voici un dont la déclaration d’intention est radicale : « Je te suivrai partout où tu iras ». Il n’imagine pas quel sera le prix à payer de cette suivance. Vivre l’errance, la moquerie, la persécution, la précarité. Le chemin du Christ est une marche, pas une situation. Ou, pour reprendre les mots de l’abbé Loisy : Jésus annonçait le Royaume de Dieu et c’est l’Eglise qui est venue » !

L’épitre de Pierre compare les chrétiens à des exilés, des étrangers sur la terre (1 Pi 2.11). Mais il arrive que l’élan du premier amour, que le désir de suivre se transforme en activité de gestion où l’intérêt, l’obéissance aux traditions et le sens politique prennent le pas sur l’essentiel.

En voilà un autre qui veut bien répondre à l’appel du Christ, mais qui demande l’autorisation d’aller d’abord enterrer son père. Littéralement, le « permet-moi » peut être aussi traduit par « ordonne-moi », comme si cet homme ne parvenait pas à s’extraire de la religion de l’obligation ; il n’est pas encore prêt à naître à une autre relation à Dieu, celle de la liberté. Le sommes-nous d’ailleurs ?

Un jour un vieillard se trouve dans un bus, un bouquet de fleur à la main. Une jeune fille fixe à plusieurs reprises son bouquet. Le bus s’arrête et le vieux Monsieur s’apprête à descendre. En passant il dépose le bouquet sur les genoux de la jeune fille, lui disant : « Vous semblez l’apprécier, ma femme sera très heureuse de savoir que je vous l’ai donné. »

Le vieux Monsieur descend du bus. La jeune fille le suit du regard et le voit franchir la porte d’un cimetière…