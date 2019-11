Prière - 4 décembre 2019 à 08:45

Une foule nombreuse. Nous pouvons l’imaginer dans toute sa diversité : hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux ….. Cette foule a vu des signes et elle s’est mise en mouvement. En attente … en attente de quoi ?

Je peux me souvenir des moments où, moi aussi, je me suis mis en marche pour aller à la rencontre de Jésus ; des moments où je suis en attente …

Au milieu de la foule il y a des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets … et beaucoup d’autres encore … Ils attendent d’être guéris par Jésus, confiants

Je peux me demander : qu’est ce qui me fait boiter ? Quand est ce que je suis aveugle ? de quoi suis-je estropié ? Quand est ce que je n’arrive pas à parler ?…. Je peux présenter au Seigneur toutes ces infirmités.

La foule est dans l’admiration en voyant les guérisons, ils rendent gloire à Dieu. Je peux m’associer à cette louange pour rendre grâce de l’action de Jésus en moi et autour de moi.

Mais le temps passe, et cette foule a faim. Jésus est saisi de compassion. Non seulement il les a guéri mais en plus, il va les nourrir. Il prend soin d’eux jusqu’au bout. Jusqu’à leur donner les forces nécessaires pour qu’ils puissent repartir.

Je peux me demander de quoi est ce que j’ai faim, qu’est ce qui me manque ? Je peux présenter au Seigneur toutes ces faims. .. Et rendre grâce pour tout ce qui m’est déjà donné



Une foule nous entoure, ici, aujourd’hui. Des hommes qui sont malades, des hommes qui ont faim, faim matérielle mais aussi faim de liberté, d’amitié, faim spirituelle, des hommes sans travail, sans logement…

Seigneur je te présente tous ces hommes Aide moi à discerner ma place, comment à ta suite, je peux être attentif, attentive, à ces hommes et comment je peux agir, apportant comme les disciples mes quelques pains, mes quelques poissons, apportant ce que je peux donner.