Prière avec le Notre Père

Françoise et Jean-Michel Reiss s'intéressent aux écrits du Pape François et s'appuient sur une compilation d'extraits des homélies prononcées par le pape lors de sa messe à Ste Marthe. On les trouve dans l'ouvrage ''la force de la prière'' (Editions Philippe Rey). Cette semaine "Prier avec le Notre-Père", les extraits sont issus d'un discours du 12 décembre 2018 et d'une homélie du 22 avril 2016.