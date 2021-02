Prière de Carême du lundi 1er mars 2021 (Martine et Yves Renoux)

Les prières de cette semaine sont inspirées par le carnet de Carême édité par le diocèse de Toulouse : « vivre comme un chemin de « conversion intégrale », qui unis notre vocation à la sainteté et notre vocation de gardien de la Création ». Nous sommes portés dans la méditation par Martine et Yves Renoux. (Jésus est le chemin – Communauté de l'Emmanuel Best of : Carême)