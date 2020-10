Prière de Monique et Gabriel Martin, paroisse du pays Saint Vitois

En lien avec la visite pastorale de l'archevêque du diocèse de Besançon du 22 au 25.10.2020 sur les paroisses de Notre Dame du Mont et du pays Saint Vitois, nous prions ce matin avec Monique et Gabriel Martin, membres de l'équipe des funerailles du pays Saint Vitois à partir de l'évangile du jour« Vous savez interpréter l’aspect de la terre et du ciel ; mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l’interpréter ? » (Lc 12, 54-59)