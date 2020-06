Geneviève Voisin

Pharmacienne "au foyer", Geneviève est mariée avec Michel, mère de 5 enfants et grand-mère de 16 petits enfants. Réalisatrice à RCF depuis près de 10 ans, elle intervient à l’antenne avec la "prière des tout-petits" et "Couple et famille". Geneviève est passionnée par l'éveil à la foi, le chant, la peinture et les voyages.