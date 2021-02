Prière du mardi 2 février 2021

Nous prions et méditons toute la semaine en compangie du goupe "foi et lumière", de la pastorale des personnes handicapé.e.s et de la pastorale de la santé pour aller vers le dimanche de la santé, le 7 février. Nous remercions donc Christian, Marie-Hélène, Corinne, Josiane, Anne-Lise, Bernadette, Kilian, Krystal et Aurélia, ainsi que Claude.