Prière du mardi 6 avril 2021 (Communauté de Vie Chrétienne)

Cette semaine nous prions avec la Communauté de Vie Chrétienne locale de Belfort-Montbéliard. Mathilde et Laurent Villefranche, Pierrette Guenebaut, Simone et Jean-Marie Heller et Marie-Odile Mossmann leur accompagnatrice. [chant présent dans cette prière : "Séquence de Pâques d'Haute-Combe", par la communauté du Chemin Neuf]