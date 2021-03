Prière œcuménique du samedi 27 Mars 2021

Père Goran Ilic Benke, prêtre de la paroisse orthodoxe serbe Saint Cyrille et Méthode. Né en 1984. en Serbie. Après avoir terminé le séminaire orthodoxe et la Faculté de Théologie orthodoxe de l’Université de Belgrade, il vient continuer ses études à l’Institut de Théologie orthodoxe Saint Serge à Paris. L’intérêt central de ses études supérieures était l’hymnographie liturgique byzantine pour les périodes du Grand Carême et de la Pentecôte. Très attaché aux plusieurs monastères en Serbie et au monastère serbe Chilandarion à Mont Athos (Grèce), il y séjourne très régulièrement durant toute la période de sa scolarité et de ses études. Participant activement aux plusieurs chorales à Belgrade, il voyage beaucoup par toute l’Europe et les États Unies à l’occasion de différents festivals et concerts de la musique sacrée.

Depuis 2011 il est marié et vit en France, dans la Drôme.

Avec la bénédiction de Mgr Luka, l’évêque de la Diocèse de l’Europe Occidentale de l’Eglise orthodoxe serbe dont le siège est à Paris, il est ordonné prêtre en janvier 2018 et désigné le doyen de la Paroisse orthodoxe serbe Saints Cyrille et Méthode à Lyon. Cette paroisse fondée en 2001 et desservie durant plusieurs années de manière irrégulière par des prêtres venant de Paris a ainsi trouvé sa sérénité et la régularité d’offices. Après plusieurs déménagements, la paroisse est aujourd’hui accueillie par la Paroisse catholique de Notre Dame de Miséricorde dans l’eglise Notre Dame de l’Assomption au 8e arrondissement de Lyon.