Prière pour la fête de St Jacques en ce 25 juillet - Père Rota

Fête de saint Jacques, Apôtre. Fils de Zébédée et frère de saint Jean l'Évangéliste, il fut appelé par Jésus au bord du lac de Galilée avec son frère. Avec Pierre, Jacques et Jean seront les plus proches des apôtres de Jésus.En ce 25 juillet , nous fêtons St jacques, le père Raymond Rota s'appuie sur cette grande figure de l'église pour la prière matinale.