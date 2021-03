Prière pour la semaine sainte

En cette semaine sainte, nous prions avec les élèves de l'Institution Sainte Marie de Belfort accompagné par le Père Norbert Petot et Christine Chorvat, à partir du thème de la création et de notre maison commune - Nous prions avec Clément, Loïc, Maria, Jules, Hugo, Arthur. leurs accompagnateurs : Nathalie Dubiez et Christophe Maire.