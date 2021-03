Prière pour la semaine sainte

Ce jeudi , les chrétiens font mémoire du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Les chrétiens sont invités a refaire le geste du lavement des pieds.

Nous prions sur RCF toujours avec les élèves de l'Institution Sainte Marie de Belfort accompagné par le Père Norbert Petot et Christine Chorvat, à partir du thème de la création et de notre maison commune - Avec nous Tancrède, Wandrille et leurs accompagnateurs : Nathalie Dubiez et Christophe Maire.