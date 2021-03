Prière pour la semaine sainte

Ce samedi est, pour les chrétiens, un jour de silence, d'attente et de recueillement. Ils méditent sur les souffrances de Jésus Christ, sa mort et sa mise au tombeau.

Nous prions sur RCF toujours avec les élèves de l'Institution Sainte Marie de Belfort accompagné par le Père Norbert Petot et Christine Chorvat, à partir du thème de la création et de notre maison commune - Avec nous Anne, Marie et leurs accompagnateurs : Nathalie Dubiez et Christophe Maire.