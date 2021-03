Prière pour la semaine sainte

Dimanche 4 avril 2021, Saint Jour de Pâques, de l’énigme du tombeau vide à la lumière de Pâques, toute cette semaine sainte nous avons priè sur RCF avec les élèves de l'Institution Sainte Marie de Belfort accompagné par le Père Norbert Petot et Christine Chorvat, à partir du thème de la création et de notre maison commune - Avec nous, en ce dimanche de Pâques, Eléonore et ses accompagnateurs : Nathalie Dubiez et Christophe Maire.

Merci sincère aux élèves de l'institution sainte Marie de Belfort.