Le temps du carême s’étend entre le mercredi des cendres et la fête de Pâques. C’est une invitation pour le chrétien à s’associer au Christ sur ce chemin de Pâques : c’est un temps de plus grande présence à Dieu, où l’on redécouvre à quel point il nous aime, où l’on reconnaît tout ce qui nous sépare de Lui. C’est aussi un temps de plus grande fraternité et de partage.