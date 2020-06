768ème Eucharistie solennelle de la Fête-Dieu

Tous les jours à 19h00

La Fête-Dieu ou Fête du Corps et du Sang du Christ de ce jeudi 11 juin 2020 sera la première grande messe publique après la date de reprise des messes le lundi 8 juin. N’est-ce pas symbolique pour la fête du Corps et du Sang du Christ ? Il s’agit d’une très ancienne fête catholique née à Liège en 1246, elle est aujourd’hui célébrée à Rome et dans le monde entier.