7è dimanche de Pâques "Père, glorifie ton Fils"

Messe célébrée par le Père Christophe Raimbault, vicaire général

EVANGILE (cf. Jn 14, 18 ; 16, 22)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus leva les yeux au ciel et dit :

« Père, l'heure est venue.

Glorifie ton Fils

afin que le Fils te glorifie.

Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair,

il donnera la vie éternelle

à tous ceux que tu lui as donnés.

Or, la vie éternelle,

c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu,

et celui que tu as envoyé,

Jésus Christ.

Moi, je t'ai glorifié sur la terre

en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire.

Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père,

de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe.

J'ai manifesté ton nom

aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner.

Ils étaient à toi, tu me les as donnés,

et ils ont gardé ta parole.

Maintenant, ils ont reconnu

que tout ce que tu m'as donné vient de toi,

car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données :

ils les ont reçues,

ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi,

et ils ont cru que tu m'as envoyé.

Moi, je prie pour eux ;

ce n'est pas pour le monde que je prie,

mais pour ceux que tu m'as donnés,

car ils sont à toi.

Tout ce qui est à moi est à toi,

et ce qui est à toi est à moi ;

et je suis glorifié en eux.

Désormais, je ne suis plus dans le monde ;

eux, ils sont dans le monde,

et moi, je viens vers toi. »