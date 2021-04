Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine,

Jésus apparut d’abord à Marie Madeleine,

de laquelle il avait expulsé sept démons.

Celle-ci partit annoncer la nouvelle

à ceux qui, ayant vécu avec lui, s’affligeaient et pleuraient.

Quand ils entendirent que Jésus était vivant

et qu’elle l’avait vu,

ils refusèrent de croire.

Après cela, il se manifesta sous un autre aspect

à deux d’entre eux

qui étaient en chemin pour aller à la campagne.

Ceux-ci revinrent l’annoncer aux autres,

qui ne les crurent pas non plus.

Enfin, il se manifesta aux Onze eux-mêmes

pendant qu’ils étaient à table :

il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leurs cœurs

parce qu’ils n’avaient pas cru

ceux qui l’avaient contemplé ressuscité.

Puis il leur dit :

« Allez dans le monde entier.

Proclamez l’Évangile à toute la création. »