Alsace | Ne nous laisse pas entrer en tentation

Le 3 décembre prochain, 1er dimanche de l’Avent, la nouvelle traduction française du Notre Père entrera en vigueur pour l’ensemble des actes liturgiques et catéchétiques.

Les fidèles catholiques ne diront plus désormais : « Ne nous soumets pas à la tentation » mais « Ne nous laisse pas entrer en tentation ».

La formule en usage depuis 1966 – « ne nous soumets pas à la tentation » – n’est pas fautive d’un point de vue exégétique, mais elle pouvait donner à penser que Dieu pourrait nous soumettre à la tentation, nous éprouver en nous sollicitant au mal.

Le sens de la foi nous indique que ce ne peut pas être le sens de cette sixième demande. Ainsi, dans la lettre de Saint Jacques, il est dit clairement que Dieu « ne tente personne » (Jc 1, 13). Voilà ce qui a motivé le changement de la traduction.

Le père Michel STEINMETZ, Directeur du Service diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle, de Musique Sacrée et d’Art Sacré nous parle de ce changement :

Pour accompagner cette modification qui, assurément, perturbera nos assemblées jusqu’à ce que le pli soit pris, le diocèse de Strasbourg va diffuser 200.000 images à travers les paroisses, les services et les mouvements. L’image, au format d’une carte postale pourra être insérée dans les missels et livres de chants, mais aussi servir à la prière personnelle. Elle comportera au recto la reproduction d’un vitrail de la cathédrale représentant le Christ enseignant ses disciples, et, au verso, le texte de la nouvelle traduction du Notre Père.

