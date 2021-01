Antoine Callot, prêtre orthodoxe : « Mieux se connaître, mieux s'aimer »

Dans le cadre de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens, du 18 au 24 janvier 2021, il revient sur sa définition de la foi, présente la spécificité de son Église dans le christianisme, et invite à rappelle l'importance du dialogue entre les Églises.

Il nous montre la manifestation incommensurable de l'amour de Dieu pour toute l'humanité, la miséricorde et la patience du Seigneur.



TEXTE BIBLIQUE

Luc 17.12-19

Or, comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa à travers la Samarie et la Galilée.

A son entrée dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance

et élevèrent la voix pour lui dire : « Jésus, maître, aie pitié de nous. »

Les voyant, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » Or, pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés.

L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint en rendant gloire à Dieu à pleine voix.

Il se jeta le visage contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce ; or c'était un Samaritain.

Alors Jésus dit : « Est-ce que tous les dix n'ont pas été purifiés ? Et les neuf autres, où sont-ils ?

Il ne s'est trouvé parmi eux personne pour revenir rendre gloire à Dieu : il n'y a que cet étranger ! »

Et il lui dit : « Relève-toi, va. Ta foi t'a sauvé. »



INVOCATION À L'ESPRIT SAINT