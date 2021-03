Aujourd'hui nous prions la première lecture de la messe du jour avec les frères benedictins de l'abbaye St-Pierre de Solesmes.



Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 1, 10.16-20)



Écoutez la parole du Seigneur,

vous qui êtes pareils aux chefs de Sodome !

Prêtez l’oreille à l’enseignement de notre Dieu,

vous, peuple de Gomorrhe !

Lavez-vous, purifiez-vous,

ôtez de ma vue vos actions mauvaises,

cessez de faire le mal.

Apprenez à faire le bien :

recherchez le droit,

mettez au pas l’oppresseur,

rendez justice à l’orphelin,

défendez la cause de la veuve.



Venez, et discutons – dit le Seigneur.

Si vos péchés sont comme l’écarlate,

ils deviendront aussi blancs que neige.

S’ils sont rouges comme le vermillon,

ils deviendront comme de la laine.

Si vous consentez à m’obéir,

les bonnes choses du pays, vous les mangerez ;

mais si vous refusez, si vous vous obstinez,

c’est l’épée qui vous mangera.

– Oui, la bouche du Seigneur a parlé.



– Parole du Seigneur.