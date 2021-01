Arnaud Alibert, prêtre assomptionniste : « Une Église au service du commun »

Dans le cadre de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens, du 18 au 24 janvier 2021, il nous parle de sa foi, présente la spécificité de son Église dans le christianisme, et invite à rappelle l'importance du dialogue entre les Églises.

Pour lui, "l'Église n'est pas monolithique mais elle est une" ; il reconnaît une certaine lourdeur de l'Institution catholique, mais dit aussi que "l'Église Catholique est cette grande sœur universelle partout et pour tous". L'éducation à la foi, les médias, le souci des pauvres, le sens du service du commun, la dévotion mariale et l'œcuménisme sont des points importants pour Arnaud Alibert.



TEXTE BIBLIQUE

Éph 4.3-7 ; 4.14-16

Ayez soin de garder l'unité dans l'Esprit par le lien de la paix.

Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit.

Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,

un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous.

À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ.

Alors, nous ne serons plus comme des petits enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées, au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l'erreur.

Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la Tête, le Christ.

Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance [...].



PRIÈRE