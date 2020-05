Ascension « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre »

Messe célébrée par Monseigneur Vincent Jordy Archevêque de Tours,

Père Christophe Raimbault, vicaire général





Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 16-20)

En ce temps-là,

les onze disciples s’en allèrent en Galilée,

à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.

Quand ils le virent, ils se prosternèrent,

mais certains eurent des doutes.

Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles :

« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre.

Allez ! De toutes les nations faites des disciples :

baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,

apprenez-leur à observer

tout ce que je vous ai commandé.

Et moi, je suis avec vous

tous les jours jusqu’à la fin du monde. »