« Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas »

3è dimanche de l'Avent (Jn 1, 6-8.19-28)



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean



Il y eut un homme envoyé par Dieu ;

son nom était Jean.

Il est venu comme témoin,

pour rendre témoignage à la Lumière,

afin que tous croient par lui.

Cet homme n'était pas la Lumière,

mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière.



Voici le témoignage de Jean,

quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem

des prêtres et des lévites

pour lui demander :

« Qui es-tu ? »

Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement :

« Je ne suis pas le Christ. »

Ils lui demandèrent :

« Alors qu'en est-il ?

Es-tu le prophète Élie ? »

Il répondit :

« Je ne le suis pas.

- Es-tu le Prophète annoncé ? »

Il répondit :

« Non. »

Alors ils lui dirent :

« Qui es-tu ?

Il faut que nous donnions une réponse

à ceux qui nous ont envoyés.

Que dis-tu sur toi-même ? »

Il répondit :

« Je suis la voix de celui qui crie dans le désert :

Redressez le chemin du Seigneur,

comme a dit le prophète Isaïe. »

Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens.

Ils lui posèrent encore cette question :

« Pourquoi donc baptises-tu,

si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? »