Avec le Christ mort pour tous, se décentrer de soi

À partir du mardi 17 mars et pour toute la durée du confinement, RCF retransmet tous les soirs de 20h30 à 21h un temps de prière en DIRECT de la communauté de Taizé. Le déroulement complet de la prière est disponible sur le site de Taizé.

CONFIEZ VOS INTENTIONS DE PRIÈRE AUX FRÈRES DE TAIZÉ - Les auditeurs de RCF sont invités à faire part de leurs intentions de prière, dont certaines pourront être lues à l'antenne. Toutes seront portées dans la prière par les frères de Taizé.

> Cliquez ici pour confier vos intentions de prière aux frères de Taizé

méditation de Frère Benoît

"Le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux." (2 Co 5,13-17) Ce texte nous vient de saint Paul. Il est extrait de la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5. La communauté des Corinthiens avait reçu la foi par l’intermédiaire de Paul, mais elle avait ensuite connu des divisions internes et de graves dissensions. En leur écrivant, Paul a sans aucun doute tout cela à l’esprit.

C’est le Christ, crucifié et ressuscité, qui est au cœur de l’espérance de Paul. En cette semaine sainte, il est bon de nous en souvenir : "Le Christ est mort pour tous". Jésus n’est pas venu pour fonder une religion, mais pour réconcilier toute l’humanité avec Dieu. Et la conséquence de cette solidarité exprimée par la croix, elle est ainsi formulée : c’est "afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui." (2Co 12,15).

Où peut nous conduire ce décentrement qui nous est offert par la passion et la résurrection du Christ? D’abord, à accueillir sa présence en nos vies – dans la prière et dans l’action. C’est la deuxième conséquence : nous sommes pour ainsi dire conduits de nous-mêmes vers les autres – comme l’expriment ces jours tant de témoignages d’espérance que nous recevons. Et puis il y a un troisième niveau, sans doute le plus intime : ne pas laisser nos ténèbres nous parler.

C’est sans doute trop facile de dire cela de l’extérieur : qui suis-je pour savoir ce que certains traversent ? Pourtant, dans cette même lettre, on trouve aussi cette idée très profonde, mise par Paul dans la bouche du Seigneur lui-même : "Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse." (2Co 12,9). Ainsi, en expliquant d’une manière très personnelle les souffrances qu’il endure et les épreuves qu’il traverse, St Paul nous invite à garder courage dans nos propres épreuves.

Ce soir, le signe d’espérance nous vient de la région de Münster en Allemagne. Un jeune qui a passé un long séjour à Taizé il y a quelques années, Lorenz, nous décrit comment les jeunes du mouvement „Fridays for Future“, engagés pour la sauvegarde de la planète en ces temps d’urgence climatique, ont fait évoluer leurs modes d’action : "Dès avant les réglementations étendues par le gouvernement, le groupe local de Münster avait décidé d’arrêter les manifestations chaque vendredi pour être fidèles à ce que nous réclamons depuis le début : 1) prendre la science au sérieux ; 2) vivre en solidarité avec ceux qui souffrent le plus."

Il continue : "Pour mettre cela en pratique, nous avons démarré un projet d’aide entre voisins. Nous avons publié une annoncé dans différents quartiers et dans les journaux locaux pour inviter les personnes âgées, ou celles particulièrement exposées au Covid 19, à nous contacter pour que nous puissions faire les courses, aller à la poste ou aider au jardin. Pour élargir notre rayon d’action, il y a aussi un site web où on peut nous rejoindre ou demander de l’aide. De nombreux groupes „Fridays for Future“ dans différentes villes ont démarré des projets similaires. Espérons que nous pouvons ainsi planter des germes d’espérance et de solidarité qui grandissent encore au-delà de cette crise épidémique, car la crise climatique le demande à plus forte raison."