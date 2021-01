Ben Harding, pasteur anglican : « Renouveller la passion de l'unité »

Dans le cadre de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens, du 18 au 24 janvier 2021, il revient sur la façon de vivre sa foi, présente la spécificité et l'Histoire de sa communauté dans le christianisme, et invite à toujours plus d'unité entre les confessions chrétiennes, malgré nos portes fermées du contexte de confinement.

Son Église rassemble des habitants de la grande région lyonnaise, plutôt anglophones, et plus ou moins proches de la foi. L'Église anglicane est une sorte de mélange entre le catholicisme et le protestantisme.



Jean 20.19 (BFC)

Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit : « La paix soit avec vous ! »



(en anglais)

Holy Spirit, life-giving fire and gentle breath, come and fill us again. Renew in us the passion for unity so that we may live alert to the bond that unites us in you. May all who have put on Christ at their Baptism unite and bear witness together to the hope that gives them life and sets them free. Amen.

(en français)

Esprit Saint, feu vivifiant et douce respiration, viens nous remplir à nouveau, renouveler en nous la passion de l'unité, afin que nous puissions vivre conscients du lien qui nous unit en Toi. Que tous ceux qui s'habillent en Christ à leur baptême s'unifient et témoignent ensemble de l'espérance qui leur donne vie et les libère. Amen.