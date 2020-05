Lectures du jour: https://www.aelf.org/2020-05-19/romain/messe

1è lecture : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison Ac 16, 22

Psaume 137 : Ta main droite me sauve, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce.

Evangile : Si je ne m’en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous Jn 16, 5