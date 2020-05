Lectures du jour: https://www.aelf.org/2020-05-13/romain/messe

1è lecture : « On décida qu’ils monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de cette question » Ac 15, 1

Psaume 121 : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.

Evangile : « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit » Jn 15, 1