Célébration du mercredi 8 avril, par Mgr Harpigny

Préparation du repas pascal et annonce de la trahison de Judas

Lectures AELF : https://www.aelf.org/2020-04-08/romain/messe

1e lecture : « Je n’ai pas caché ma face devant les outrages. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ; qui donc me condamnera ? » Is 50, 4

Ps 68 Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi ; c’est l’heure de ta grâce.

Evangile : « Le Fils de l’homme s’en va, comme il est écrit ; mais malheureux celui par qui il est livré ! » Mt 26, 14



Merci pour les intentions de prière reçues à intentions@rcf.be