Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup,

qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes,

qu’il soit tué,

et que, le troisième jour, il ressuscite. »

Il leur disait à tous :

« Celui qui veut marcher à ma suite,

qu’il renonce à lui-même,

qu’il prenne sa croix chaque jour

et qu’il me suive.

Car celui qui veut sauver sa vie

la perdra ;

mais celui qui perdra sa vie à cause de moi

la sauvera.

Quel avantage un homme aura-t-il

à gagner le monde entier,

s’il se perd ou se ruine lui-même ? »