Chercher Dieu de tout notre coeur

À partir du mardi 17 mars et pour toute la durée du confinement, RCF retransmet tous les soirs de 20h30 à 21h un temps de prière en DIRECT de la communauté de Taizé. Le déroulement complet de la prière est disponible sur le site de Taizé.



CONFIEZ VOS INTENTIONS DE PRIÈRE AUX FRÈRES DE TAIZÉ - Les auditeurs de RCF sont invités à faire part de leurs intentions de prière, dont certaines pourront être lues à l'antenne. Toutes seront portées dans la prière par les frères de Taizé.

méditation de Frère Luc

"Tu chercheras le Seigneur ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme." (Dt 4, 29-31)



Chercher, mobiliser toute son attention pour mettre la main sur un objet égaré ou un nom oublié, pour trouver la solution d’un problème ou l’inspiration pour créer, c’est suspendre toute autre activité, se concentrer et regarder là où l’on n’aperçoit pas encore, écouter là où l’on entend encore rien, attendre sans garantie, aimer là où il n’y a pas de retour... Mais est-ce possible de chercher celui qui restera toujours hors de prise ?



C’est que Dieu n’est pas ici ou là, sur telle montagne ou dans tel lieu de culte. Il ne se laisse pas trouver dans une connaissance à acquérir, une expérience initiatique, un rite à accomplir ou des normes à observer. Il s’agit ici de le chercher pas seulement avec ses sens ou son intelligence mais avant tout à travers une relation personnelle. Il nous donne lui-même l’assurance que nous le trouverons si nous engageons tout notre cœur ! Nous ne pouvons pas nous en remettre à quelqu’un d’autre plus doué ou mieux expérimenté… Nous ne pouvons pas simplement essayer à moitié.



Mais pourrons-nous jamais chercher de toute notre âme, de toutes nos forces? Nous n’en serons jamais sûr mais nous pouvons chaque jour, à chaque pas reprendre cette recherche. Nous pouvons choisir d’engager notre vie et de prendre des responsabilités pour d’autres dans la durée parce nous pouvons demander à Dieu : « rassemble mon cœur et ma soif, tourne-les vers toi et viens habiter mon cœur de pauvre ! » S’il faut le chercher, c’est bien que Dieu n’est pas évident. Il ne nous impose ni sa présence, ni son activité, ni sa volonté. Il ne veut pas d’une relation avec un partenaire qui serait « bien obligé » de le reconnaître, de l’accepter, de collaborer avec lui par le poids de la nécessité ou le droit du plus fort... Si en quelque sorte Dieu se cache et nous appelle à le trouver, c’est pour dégager au maximum notre liberté, comme un sculpteur dégage une forme d’un bloc de marbre. Il espère une libre réponse d’un cœur libre. Alors, suspendu à la confiance de Dieu, un cœur humain peut persévérer et être vivant dans une communion avec lui.



Les personnes d’espérance pour aujourd’hui sont les agriculteurs. Depuis Taizé, nous apercevons ceux des fermes des alentours. Ils visitent leur bêtes aux champs ou circulent dans leur cultures en tracteur. L’orge est déjà sorti de terre. Sur les coteaux, les vignerons attachent les sarments aux fils de fer. Hier c’était une journée de plantation de groseilliers au gaec copex. Dans leur travail, les agriculteurs semblent toujours viser au moins une récolte à l’avance, parfois plusieurs années.



Que nous soyons parents, éducateurs, personnel de santé, employés, dirigeant d’entreprise ou autrement au service, ne trouvons-nous pas aussi du courage pour le quotidien en visant au-delà ?