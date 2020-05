Cinquième dimanche de Pâques « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »

Messe célébrée par Monseigneur Vincent Jordy Archevêque de Tours,

Père Christophe Raimbault, vicaire général

ÉVANGILE

« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 1-12)

Alléluia. Alléluia.

Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur.

Personne ne va vers le Père sans passer par moi.

Alléluia. (Jn 14, 6)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Que votre cœur ne soit pas bouleversé :

vous croyez en Dieu,

croyez aussi en moi.

Dans la maison de mon Père,

il y a de nombreuses demeures ;

sinon, vous aurais-je dit :

‘Je pars vous préparer une place’ ?

Quand je serai parti vous préparer une place,

je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi,

afin que là où je suis,

vous soyez, vous aussi.

Pour aller où je vais,

vous savez le chemin. »

Thomas lui dit :

« Seigneur, nous ne savons pas où tu vas.

Comment pourrions-nous savoir le chemin ? »

Jésus lui répond :

« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;

personne ne va vers le Père sans passer par moi.

Puisque vous me connaissez,

vous connaîtrez aussi mon Père.

Dès maintenant vous le connaissez,

et vous l’avez vu. »

Philippe lui dit :

« Seigneur, montre-nous le Père ;

cela nous suffit. »

Jésus lui répond :

« Il y a si longtemps que je suis avec vous,

et tu ne me connais pas, Philippe !

Celui qui m’a vu

a vu le Père.

Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ?

Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père

et que le Père est en moi !

Les paroles que je vous dis,

je ne les dis pas de moi-même ;

le Père qui demeure en moi

fait ses propres œuvres.

Croyez-moi :

je suis dans le Père,

et le Père est en moi ;

si vous ne me croyez pas,

croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes.

Amen, amen, je vous le dis :

celui qui croit en moi

fera les œuvres que je fais.

Il en fera même de plus grandes,

parce que je pars vers le Père »

– Acclamons la Parole de Dieu.