Confinement: transmettre la foi aux enfants et la vivre dans nos paroisses

TRANSMETTRE LA FOI À NOS ENFANTS PENDANT LE CONFINEMENT

La paroisse Saint-Jean Paul II, à Nantes, "a rebondi très rapidement pour ne pas perdre le lien avec les fidèles et notamment les enfants catéchisés", explique Anne-Soleine de Fontaines, laïque en mission ecclésiale. Des séances de catéchisme à réaliser à la maison leur sont proposées. Elles sont réinventées pour que les parents ne soient pas perdus. Certes, ça leur demande un engagement mais des conseils concrets leur sont donnés : des liens vidéo, des jeux et coloriages pour que les enfants puissent être réceptifs à ce qui leur est transmis.

Anne-Soleine de Fontaines recommande notamment aux parents d’échanger avec les enfants autour de l’Évangile, en leur posant des questions simples après avoir lu le texte : "Que fait Jésus ? Quelle est l’attitude des disciples ? Qu’en en est-il de notre propre chemin ?" Beaucoup de ressources sont disponibles sur internet pour remplir cette belle mission de la transmission de la foi : la vie de Jésus en Playmobil disponible sur Youtube, les sites des éditions Mame et Bayard donnent aussi de formidables outils pour aider à connaitre la foi de l’Eglise, quelle que soit la pratique religieuse des familles. Anne-Soleine de Fontaines conseille aussi de nous exercer en famille au chant de louange. "C’est très utile pour la prière et le catéchisme. C’est à la portée de tous et ça fait du bien", indique-t-elle.

VIVRE SA FOI EN PAROISSE DANS CETTE SITUATION INÉDITE

Pour le curé de la paroisse de la Sainte-Famille-du-Crestois dans la Drôme, le Père Damien de Villepoix, ce confinement représente un gros sacrifice : car "nous ne pouvons plus faire notre métier de prêtre qui est de rassembler" affirme-t-il. Il n’a baissé les bras pour autant : "Avec un peu de créativité, on peut servir autrement les fidèles qui nous sont confiés." C’est ce qu’il fait lui et son vicaire avec l’opération Le coup de fil du curé, qui consiste à prendre des nouvelles des paroisssiens qui le souhaitent par téléphone. Ils proposent aussi de faire des tournées de livraisons de courses aux personnes les plus isolées. "De mille manières, on peut continuer à laver les pieds du peuple qui nous est confié" reconnait Damien de Villepoix. Cette attention envers les autres n’est pas, bien évidemment, réservée aux seuls prêtres.

Chacun peut prendre soin des autres. Ce dont témoignent des auditeurs qui ont pris l’habitude de prier avec leurs amis qui le souhaitent : "C'est comme un rituel qui termine nos conversations téléphoniques", témoigne une auditrice. Le Père Damien de Villepoix recommande aussi de se créer des petits rendez-vous chaque jour, afin d'apprendre à vivre en présence de Dieu en cette période de confinement : "À nous d’être inventifs pour faire de la place à Dieu." Il nous invite à vivre cette fin de Carême et la Semaine sainte qui approche comme une sorte de retraite : "Notre disposition intérieure peut changer notre appréhension de la situation." Le curé de la paroisse de la Sainte-Famille-du-Crestois conclut en s’appuyant sur une citation de Benoît XVI : "Celui qui croit n’est jamais seul." Il la commente ainsi : "Si on arrive à prendre soin de nous et des autres c’est grâce à Dieu qui prend soin de nous."



