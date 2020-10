CULTE PROTESTANT - 11 octobre 2020

Amis, frères et soeurs en Christ, bonjour, La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ notre Sauveur. Amen Nous sommes réunis en la présence de Dieu, avec notre attente, et portant avec nous les attentes du monde. Nous venons vers Dieu, comme il vient à nous en Jésus ; Nous venons avec notre foi, mais aussi avec nos doutes ; Nous venons avec nos espoirs, mais aussi avec nos peurs. « Venez à moi, dit Jésus, Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau ; Et moi, je vous donnerai le repos » Matthieu 11/28