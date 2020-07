CULTE PROTESTANT du 12 juillet 2020

Ce culte sera animé par Jeanne et Jean-Claude.

Bonne méditation à tous.

Choisis la terre que tu veux être pour recevoir la parole du Christ

Voici, oh! Qu’il est agréable, qu’il est doux Pour des frères de demeurer ensemble! C’est comme l’huile précieuse qui, répandue sur la tête,

Descend sur la barbe, sur la barbe d’Aaron,

Qui descend sur le bord de ses vêtements.

C’est comme la rosée de l’Hermon, Qui descend sur les montagnes de Sion;

Car c’est là que l’Éternel envoie la bénédiction,

La vie, pour l’éternité. PSAUMES 133

Bienaimé(s), Bonjour,

Un psaume en début de culte pour partager la joie éprouvée par le psalmiste, de retrouver ses frères au temple, dans la maison de Dieu, comme nous avions l’habitude de nous retrouver tous les dimanches. C’est vrai, c’était il y a si longtemps. C’était avant l’époque du Coronavirus et de sa Covid-19.

Et pourtant, si nous sommes privés pour un temps, de la rencontre en présentiel, la technologie d’aujourd’hui, nous invite à vivre l’essentiel du culte : la méditation de la Parole dans la louange et la prière.

Chantons le cantique :

« 12_007 Tournez les yeux vers le Seigneur»