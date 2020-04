Culte protestant du vendredi 27 mars

Culte retravaillé du dimanche 29 mars 2020, 5ième dimanche des 40 jours. Il est présidé par la Pasteure Yolande Bolsenbroek, de l'Église protestante unie de Belgique de Rixensart.

Lectures

Culte retravaillé du dimanche 29 mars 2020- Radio RCF

5ième dimanche des 40 jours

Passacaglia BuxWV 161 - Ton Koopman

Ouverture et salutations apostoliques : Bleibt bei mir - Bach

Lectures : Ezéchiel 37, 1-14, Jn 11, 1-4 et 17-44

Nun danket alle Gott (Du cœur et de la voix)