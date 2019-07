Depuis que je t’ai rencontré, je ne peux plus me taire !

Témoignage :

Dominique Condello est devenu aveugle tout petit. Après sa conversion, très vite, il a eu envie de faciliter l’accès aux Ecritures aux personnes aveugles. Transmettre la Parole prend une place importante dans la vie de Dominique. Pour lui, le témoignage de la foi et l’accessibilité de tous à la Parole de Dieu et de son étude reste au cœur de la foi chrétienne. Il est interrogé par le Pasteur Christian Baltzinger, chargé du handicap à l’UEPAL.



Le temps de la méditation :

Philippe Giorgetti, aveugle également, lit quelques versets bibliques et 2 citations de Jean Vanier, de quoi interpeller Isabelle Beyrouthy qui nous aide à réfléchir sur ce que l’on annonce comme Bonne Nouvelle, par qui, de qui et envers qui on partage la Parole de Dieu.