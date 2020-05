Dieu libère son peuple

À partir du mardi 17 mars et pour toute la durée du confinement, RCF retransmet tous les soirs de 20h30 à 21h un temps de prière en DIRECT de la communauté de Taizé. Le déroulement complet de la prière est disponible sur le site de Taizé.

CONFIEZ VOS INTENTIONS DE PRIÈRE AUX FRÈRES DE TAIZÉ - Les auditeurs de RCF sont invités à faire part de leurs intentions de prière, dont certaines pourront être lues à l'antenne. Toutes seront portées dans la prière par les frères de Taizé.

> Cliquez ici pour confier vos intentions de prière aux frères de Taizé

méditation de Frère Benoît

"Le Seigneur dit: Le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet criera sa joie, parce qu’auront jailli les eaux dans le désert et les torrents dans la steppe." Is 35,1-10. Dans ce passage , le prophète Ésaïe évoque le dessein que Dieu forme de consoler et de libérer son peuple. Et les contemporains du prophète associent très concrètement cette promesse au retour de l’exil. A Babylone, les exilés ont vécu une grande et longue épreuve, loin de leur terre et sous le rude joug de Nabuchodonosor. Le retour est donc synonyme d’une véritable libération. Et pour rentrer à Jérusalem, le chemin du retour de l’exil passe par le désert syrien – cette traversée se transforme en une route glorieuse, où le désert devient plus beau que le plus luxuriant des paysages.

Pour parler de cette libération, le passage comprend une série d’images. Les deux premières concernent des guérisons physiques : le boiteux et le muet sont guéris, comme les aveugles et les sourds au verset précédent. Ces miracles sont autant de signes : signes de la présence de Dieu qui voit la souffrance de son peuple et qui intervient pour y mettre fin. Ainsi, la promesse du retour est liée à une transformation profonde par laquelle Dieu révèle son amour. Cette transformation, elle est aussi au cœur des images de la nature qui sont présentées par le même verset. Les eaux dans le désert et les torrents dans la steppe poursuivent ce que disait le prophète au tout début du chapitre : "Qu’ils se réjouissent, le désert et la terre aride, que la steppe exulte et fleurisse" (35,1). Oui, l’amour et la gloire du Seigneur se manifestent dans la nature luxuriante. Et pour que la nature fleurisse, pour que le désert devienne un lieu où la vie éclate, l’eau est indispensable.

On peut vite l’oublier lorsqu’on dispose d’eau à volonté en ouvrant un robinet : au Proche-Orient comme ailleurs, l’eau est un bien précieux. Une eau abondante, c’est un signe de la bénédiction divine, c’est aussi l’annonce qu’une nouvelle création a débuté. Comme Moïse lors du premier Exode avait fait jaillir l’eau du rocher, le Seigneur dans ce nouvel Exode change le désert en une terre fertile. Aujourd’hui, nous sommes invités à travers ce texte à discerner la présence de Dieu dans les terres parfois arides que nous traversons. Dieu nous renouvelle, il nous donne force et courage.

Ce soir, le témoignage d’espérance nous vient précisément de cette terre proche-orientale bénie mais qui connaît tant de souffrances. Edel, des Philippines, travaille avec l’organisation Save the Children en Irak. Elle écrit : « La menace du Covid-19 a rendu la vie plus difficile à de nombreuses familles ici en Irak comme dans de nombreux autres pays... Le taux d’infection et de mortalité est resté faible en raison du contrôle très strict des mouvements, mais nous savons tous que le risque n’a pas diminué. De nouveaux cas continuent d’être découverts, et il serait désastreux qu’une épidémie se déclare, car le système de santé ne s’est pas encore remis des destructions causées par les nombreuses années de guerre ici…

Au cours des semaines de confinement, nous nous sommes préparés à travailler avec les familles des communautés touchées par la guerre, avec les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur du pays, pour les aider à réduire leur vulnérabilité face à la pandémie, ainsi qu’à faciliter certains moyens de subsistance et le soutien alimentaire, en mettant en place un accès à l’eau potable et des installations pour se laver les mains. (…) Nous ne pouvons que prier et avoir confiance que, si tout est bien fait, ce que nous faisons peut aider les gens, et les aider à survivre... Je me confie à votre prière. »