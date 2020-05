Dieu nous ouvre un chemin de liberté

À partir du mardi 17 mars et pour toute la durée du confinement, RCF retransmet tous les soirs de 20h30 à 21h un temps de prière en DIRECT de la communauté de Taizé. Le déroulement complet de la prière est disponible sur le site de Taizé.

CONFIEZ VOS INTENTIONS DE PRIÈRE AUX FRÈRES DE TAIZÉ - Les auditeurs de RCF sont invités à faire part de leurs intentions de prière, dont certaines pourront être lues à l'antenne. Toutes seront portées dans la prière par les frères de Taizé.

> Cliquez ici pour confier vos intentions de prière aux frères de Taizé

méditation de Frère RICHard

Le prophète Samuel vient d’établir Saül comme premier roi d’Israël. A cette occasion, il appelle tout le peuple, le roi inclus, à s’attacher à Dieu seul. Il dit ,"Adorez le Seigneur et suivez-le de tout votre cœur, voyez les grandes choses qu’il a accomplies parmi vous." (1 S 12,20-24). Avec ces mots, Samuel trace un chemin de liberté. J’en relève trois aspects :



Le premier c’est la liberté de s’arrêter . Adorer le Seigneur, c’est libérer du temps pour lui. Dans cette période de confinement, la plupart d’entre nous ont été forcés de s’arrêter. D’autres, il est vrai, doivent travailler davantage, je pense en particulier aux soignants et aux médecins. Mais tous, nous nous sommes soudain rendu compte que le cours normal des choses pouvait s’interrompre. N’est-ce pas un rappel qu’en réalité, nous avons toujours cette liberté d’interrompre, au moins pour un moment, nos activités ? Adorer Dieu, c’est avoir la liberté de dire stop. Comme le dit un psaume : « Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu. »

Un deuxième aspect de la liberté selon notre verset biblique est la simplicité de coeur : "Suivez le Seigneur de tout votre coeur." Autrement dit, vous n'avez pas besoin de courir sur plusieurs chemins à la foi. Je me rappelle combien, voici plus de quarante ans, il m'était difficile de choisir une voie, la vie offrait tant de possibilités. Un jour, cette image m'est venue : si je dispose d'un seul jour pour une course en montagne, il faut bien que je choisisse un sommet. Si je commence une ascension, puis redescends parce que j'en devine une plus belle un peu plus loin, je finirai la journée frustré. Mais si j'atteinds le sommet visé, je verrai aussi les vallées et les sommets où je n'ai pas mis pied. Et Dieu est bien plus qu'un sommet de montagne.

Un troisième aspect de la liberté c'est que "les grandes choses que Dieu accomplit", comme dit le prophète Samuel, ne sont pas des prodiges qui écrasent. La grandeur de Dieu est libératrice, comme le dit encore un psaume : "Tu as mis au large mes pas." Dieu a fait sortir son peuple de la servitude en Egypte. Dieu ne cesse pas de nous libérer de nos étroitesses et esclavages. Alors que toute grandeur humaine rivalise avec d'autres grandeurs, celle de Dieu est hors compétition. Dieu n'est grand contre personne, il est grand tout simplement. Il rend libre.

Le témoignage d’espérance nous vient ce soir de la République démocratique du Congo, plus exactement de la paroisse Sainte Marie Auxiliatrice de Kasomeno au Katanga, à l’est du pays. Le p. Dieudonné écrit : « Je trouve bonne et pleine d'espérance la prière de Taizé qui est transmise sur facebook et par RCF. Merci pour ce partage spirituel. Dans notre Paroisse, les cloches retentissent à 6 h et à 20 h pour inviter les chrétiens à la prière en famille ou individuellement. On sent chez certains fidèles un besoin de recevoir souvent la Sainte Communion. En fait, nous voulons que Dieu intervienne de sa main puissante pour nous libérer de cette pandémie. Nous avons foi en Lui, car le Christ est vivant. Il est vainqueur de la mort, du mal et de nos peurs. Avec Lui, la mer se fend pour laisser libre passage à ceux qui l’aiment ; la pierre est roulée de côté pour que tous nous ayons accès à Lui. Plus de crainte, plus de pleurs, Dieu est avec nous ! »