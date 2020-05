Dimanche des médias - Célébration du dimanche anticipé ce samedi 23 mai à 17h00

Lectures du jour: https://www.aelf.org/2020-05-24/romain/messe

1è lecture : Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière Ac 1, 12

Psaume 26 : J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;

de qui aurais-je crainte ?

2è lecture : Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous 1 P 4, 13

Evangile : Père, glorifie ton Fils Jn 17, 1



En ce dimanche des médias 2020, les célébrations liturgiques ne peuvent avoir lieu, ni la collecte alors effectuée pour les médias d'Eglise. C'est une grosse perte financière. Aujourd'hui,nous est plus que jamais indispensable afin de poursuivre notre mission quotidienne d'information, d'accompagnement spirituel et de partage, à vos côtés.Pour nous soutenir, Cathobel, Dimanche et les radios RCF, c'est sur www.dimanchedesmedias.be