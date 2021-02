Ecouter pour révéler à l’autre son talent caché

Au lendemain du dimanche de la santé, dont le thème était : "Tout le monde te cherche", Jehanne raconte son expérience de la visite auprès de personnes vulnérables qui ne demandent qu'à être écoutées et cherchées.





Être malade c’est souvent être brisé dans sa confiance en soi. Ecouter l’autre pour lui révéler sa richesse et le don de Dieu qui est en lui est un des plus beaux objectifs d’un travail en aumônerie.