El Camino Ignaciano, marcher sur les traces de saint Ignace en Espagne [1/2]

Le soleil, la basilique et un chemin. Les trois symboles du Camino Ignaciano balisent la route au départ de Loyola, la ville du Pays basque espagnol qui a vu naître le fondateur de la compagnie de Jésus. Le chemin ignacien a été lancé en 2012 par les jésuites espagnols. Il invite les pèlerins à parcourir en 30 jours, les 600 km qui relient d'ouest en est, Loyola à Manrèse, près de Barcelone. Un chemin qu'emprunta saint Ignace en 1522, après sa conversion, à l'âge de 30 ans.

"Ici s'en est remis à Dieu, Ignace de Loyola", indique une plaque dans la maison où vécut le fondateur des jésuites. Tout comme à Saint-Jacques-de-Compostelle, on délivre au sanctuaire de Loyola, juste à côté de la maison des Loyola, la crédentiale, un document à faire tamponner à chaque étape. Avant de prendre la route, les pèlerins peuvent se rendre à deux kilomètres de là, à l'hôpital de la Magdalena, où naquit Inigo et où, après sa conversion il revint aider les pauvres et soigner les lépreux.





