Ensemble avec Marie. Prière inter-religieuse chrétien-musulman du vendredi 8 mai.

Depuis cinq années en Belgique, « Ensemble avec Marie », initiée par Efesia Belgium rassemble des musulmans et des chrétiens dans une démarche spirituelle commune chaque 25 mars. Cette année cela n’a pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. C’est pourquoi, en ce mois de Ramadan pour les musulmans et de Marie pour les chrétiens, Ismaïl Bourich, Imam de la mosquée de la place Lemmens à Anderlecht et l’Abbé Dominique Janthial, curé de la paroisse St François à LLN, respectivement étudiant et fondateur dans le programme de formation Emouna vont animer pour vous ce temps spirituel « ensemble avec Marie ». Emouna est un parcours de formation interreligieuse en lien avec l'UCLouvain et les grandes religions. Plus d'infos sur www.emouna.be

Déroulé de la prière :

Annonce des intervenants et présentation du moment commun de spiritualité

Présentation rapide de la démarche en lien avec “Efesia-Ensemble avec Marie” et Emouna durant ce mois de Marie pour les chrétiens et ce mois de Ramadan pour les musulmans (Dominique)

Lecture de l’Evangile (Lc 1,26,38) et commentaire (Dominique)

1er Moment musical (Que ma bouche chante ta louange en arabe, Emmanuel Egypte)

Lecture du Coran (Imran, 45-47 cantilé en arabe puis lu en français) et commentaire (Ismaïl)

2e Moment musical (choisi par Ismaïl)

Invocation commune lue conjointement par Ismaïl et Dominique.

3e Moment musical : Ave Maria musulman composé pour le lancement d'Ensemble avec Marie à LLN

Replay Vidéo Facebook : https://www.facebook.com/uneRCF/videos/688967328585939

Emouna est un cycle de formation créé en 2016 à Sciences Po Paris et destiné à des ministres du culte en exercice et en formation de différentes communautés religieuses: prêtres, pasteurs, rabbins, imams et bouddhistes.

La formation a démarré en Belgique, pour moitié à l’UCLouvain et pour moitié dans différents lieux emblématiques de la spiritualité et de l’engagement citoyen. L’objectif est de fournir aux participants un espace de réflexion, d’information et d’acquisition de compétences dans les différents thèmes d’intérêt commun durant 15 journées de formation. Chemin faisant ce programme permettra également de renforcer les liens, la connaissance mutuelle et de promouvoir le dialogue interreligieux. Plus d’information : https://emouna.be/



Prière de ce vendredi en partenariat avec « Ensemble avec Marie ». La rencontre entre musulmans et chrétiens est capitale pour le monde d’aujourd’hui. L’enjeu en est la paix. « Ensemble avec Marie » rassemble des musulmans et des chrétiens de tous horizons soucieux de promouvoir un meilleur vivre-ensemble autour de la figure de la Vierge Marie, à laquelle les deux confessions sont fort attachées.

C’est l’association Efesia qui anime les événements «Ensemble avec Marie» dont l’initiative est née au Liban en 2007. https://www.ensembleavecmarie.be