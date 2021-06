Avec les soeurs de l'Annonciade de Grentheville



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu



En ce temps-là,

comme Jésus arrivait sur l’autre rive,

dans le pays des Gadaréniens,

deux possédés sortirent d’entre les tombes à sa rencontre ;

ils étaient si agressifs

que personne ne pouvait passer par ce chemin.

Et voilà qu’ils se mirent à crier :

« Que nous veux-tu, Fils de Dieu ?

Es- tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé ? »

Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs

qui cherchait sa nourriture.

Les démons suppliaient Jésus :

« Si tu nous expulses,

envoie-nous dans le troupeau de porcs. »

Il leur répondit :

« Allez. »

Ils sortirent et ils s’en allèrent dans les porcs ;

et voilà que, du haut de la falaise,

tout le troupeau se précipita dans la mer,

et les porcs moururent dans les flots.

Les gardiens prirent la fuite

et s’en allèrent dans la ville annoncer tout cela,

et en particulier ce qui était arrivé aux possédés.

Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus ;

et lorsqu’ils le virent, les gens le supplièrent

de partir de leur territoire.